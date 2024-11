Sarri: "Ho sbagliato a lasciare il Chelsea per la Juventus. Vorrei tornare in Premier League"

Getty Images

è tornato a parlare del passato e del futuro in una lunga intervista concessa al The Sun, in cui ha giudicato come un errore l’addio ai blues, maturato dopo una sola stagione e un’Europa League vinta, per firmare con i bianconeri, con cui è rimasto un anno, vincendo lo scudetto nel 2020.Nel 2019 Sarri voleva tornare in Italia e raccontafigura di riferimento dell’allora proprietario del ChelseaProprio la situazione non chiara del magnate russo ha contribuito a innescare le dinamiche che hanno portato all’addio:In quel periodo ad Abramovich non era permesso andare in Inghilterra. Lo vedevo solo alle partite all’estero. Ci sentivamo al telefono, ma non molto spesso. Il mio punto di riferimento era solo Marina. Non c’era un direttore sportivo quindi

Il ritorno in Italia è stato, però, un errore:Sarebbe stato meglio restare lì, per la situazione all’interno del club. Non era chiaro. Ho chiesto a Marina se fosse possibile tornare in Italia e Marina ha chiesto dei soldi alla Juventus per liberarmi. Hanno detto che, e avessi voluto, sarei potuto rimanere al Chelsea”.Tirando le somme, però,che ora è pronto a ricominciare: “Alla fine quella con il Chelsea è stata una bella esperienza, con buoni risultati.Abbiamo giocato un sacco di belle partite. Certo, ci sono stati due o tre disastri, come a Manchester contro il City (6-0 per la squadra di Pep Guardiola) o a Bournemouth (sconfitta per 4-0), che non hanno fatto contenti i tifosi, ma è durata poco.

E alla Juventus? Lo scudetto è arrivato, ma la Premier è un’altra cosa: “Ho gestito le cose al massimo livello.L’Inghilterra è il massimo livello per giocatori, squadre, club, stadi, tifosi. Per tutto.. Se avessi una squadra e avessi l’opportunità di essere l’allenatore di una squadra allo stesso livello, penso che potrei fare anche meglio. Se il Chelsea è riuscito a entrare tra le prime quattro, allora il mio calcio deve essere stato adatto”.