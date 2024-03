Il nuovo Sassuolo riparte da Verona e dal Verona. Dopo aver preso sei gol dal Napoli i neroverdi hanno voltato pagina: Bigica è tornato in Primavera,. Per la prima volta si siede sulla panchina del Sassuolo con l'obiettivo di salvare i neroverdi che prima del lunch match della 27a giornata di Serie A sono nella stessa posizione del Verona.- 20 punti per entrambe le squadre, così come il Cagliari;. Oggi entrambe cercano i tre punti che mancano da tanto, troppo tempo: il Sassuolo non vince dal 6 gennaio in casa con la Fiorentina (sei sconfitte e un pareggio), l'ultimo successo del Verona è della settimana dopo, il 13 gennaio con l'Empoli (tre pareggi e tre sconfitte da quella partita).Le formazioni ufficiali: Montipò; Tchatchouna, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Noslin, Suslov, Lazovic; Henry.: Baroni.: Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.: Ballardini.