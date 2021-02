L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi non è per niente contento della sconfitta contro lo Spezia arrivata dopo essere andati in vantaggio grazie a un gol di Caputo: "Dà fastidio perdere così, abbiamo preso gol che potevamo evitare - ha detto a Sky Sport - Abbiamo sbagliato occasioni per colpa nostra, in un paio di occasioni potevamo passarla ma non l'abbiamo fatto. Bisogna accettare queste sconfitte e ripartire in questo periodo un po' complicato". L'ultima vittoria del Sassuolo risale a più di un mese fa: "Quando le cose non funzionano a livello tecnico, fisico o tattico bisogna lavorare ancora di più. Dobbiamo avere la condizione giusta per essere ambiziosi".



L'ANALISI - "Non vedo egoismi in squadra, quando siamo in area avversaria dobbiamo decidere velocemente cosa fare. Il calcio è come la vita, ci sono periodi dove si riescono a fare quattro o cinque gol e altri in cui non arrivano. Oggi è successo proprio questo, perché se avessimo segnato di più nessuno avrebbe potuto dire nulla. Ora però ci prendiamo le critiche e faremo un esame di coscienza se dovessimo mancare in qualcosa. Sono mesi che proviamo a superare un momento complicato, ma dobbiamo continuare su questa strada".