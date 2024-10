Sassuolo, l'ad Carnevali: "Berardi non ha detto che vuole andarsene. A gennaio..." VIDEO

Tra gli addetti ai lavori presenti sugli spalti dell'Olimpico di Roma, per assistere al match di Nations League tra Italia e Belgio, c'è ancheIntercettato dai cronisti presenti all'esterno dello stadio, dopo una rapida battuta sul ruolo vacante di CEO alla Roma (“Beato chi occuperà il posto”, ha detto sorridendo), il dirigente del club emiliano, tornato in campo lo scorso fine settimana – nella partita vinta sul campo del Cittadella – a distanza di 7 mesi dall'infortunio al tendine d'Achille.”, ha puntualizzato Carnevali. Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport erano infatti rimbalzate le dichiarazioni dell'attaccante classe '94: "Fino a 26-27 anni non mi sentivo maturo. Io voglio giocare sempre e in quegli anni rifiutavo l'idea del turnover e della panchina. Forse era anche mancanza di fiducia nei miei mezzi, non credevo in me al 100%. Non ho rimpianti, nel frattempo ho capito, sono maturato e da due-tre anni sono pronto. La musica della Champions la voglio sentire dal campo. È un'ambizione profonda che voglio soddisfare"., di gran lunga il più pagato della formazione neroverde e dell'intera Serie B. Sempre alla Gazzetta dello Sport, il calciatore calabrese ha confessato di essere stato oggetto di interesse pure dell'Atalanta circa 3 anni fa, ma di aver respinto la corte di Gasperini per le perplessità ad esprimersi su alti livelli nel calcio molto intenso del tecnico piemontese., ma alla fine ha sempre prevalso il suo profondo legame col Sassuolo, che gli ha permesso di raggiungere il grande calcio e conquistare la maglia della Nazionale, con cui ha trionfato ad Euro 2020.