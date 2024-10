Getty Images

così come potrebbe esserlo, tra qualche mese, anche quello del suo, sceso ine tra leL’attaccante calabrese è infattinel pomeriggio di sabato 5 ottobre quando i neroverdi hanno battuto agilmente il. Per Berardiper rimettere minuti nelle gambe dopo ladi 7 mesi fa e che lo aveva messo ai box a lungo, facendogli anche saltare gliÈ entrato al 74’, prendendo il posto di, ha visto i suoi andare in gol con Thorsvedt, cui ha fornito un assist per il 6-1 finale della sfida valida perLa squadra diha portato a casaL’inizio degli emiliani non era stato dei migliori, sono servite delle settimane per adattarsi alla nuova categoria ma, forti di una rosa da Serie A,e compagni si candidano adel campionato, una delle sicure favorite per il ritorno tra i grandi.

A maggior ragione ora grazie al ritorno di Berardi che ha messo fine al suoe ora può guardare con fiducia al futuro. Non solo con il suo club, ma anche per lache, senza di lui, ha stentato e che ora invece potrebbe ritrovare in luiBerardi infatti ben si assesterebbe anche nel nuovo modulo utilizzato dal ct Spalletti che,il pane quotidiano del calabrese. Spesso protagonista sul mercato, ricercato più volte dalle big, Berardi potrebbe tornare ad essere conteso già nel mercato di gennaio ma non è da escludere che il capitano del Sassuolo resti ancora in Emilia per riportare i suoi in A e poi decidere il da farsi per un giocatore, classe 1994, che si appresta a vivere ancora stagioni a grandi livelli.