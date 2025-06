Sassuolo, Pisa e Cremonese: i primi nomi di mercato per le neopromosse in Serie A

Getty Images

per il campionato 2025/2026. Chi sale dalla Serie B è chiamato a condurre una campagna acquisti all'altezza per alzare il livello. Vediamo quali sono le loro- Salutato Giovannipronto a ripartire dalla panchina del Venezia in Serie B, i grigiorossi stanno cercando un nuovo allenatore, con Davidecome principale candidato. Per rinforzare la difesa la Cremonese punta il centrale Nosadel Napoli (classe 2003 reduce da un prestito al Bari e cercato anche dal Lugano in Svizzera) e il terzino Davide(classe 1991), in scadenza di contratto con l'Hellas Verona. A centrocampo interessa il gambiano della Roma, Ebrima(classe 2001 reduce da un prestito al Frosinone).

- Anche in questo caso il tecnico della promozione è andato via per restare in Serie B (Filippoal Palermo). Il toto-allenatore vede in pole position Alberto(ex Genoa). Gli obiettivi per la difesa sono il polacco Pawel(classe 1995) in scadenza di contratto con l'Hellas Verona e il brasiliano Mateus(classe 2004) del Frosinone. Da dove interessa pure il centrocampista turco Isak(classe 2006), nello stesso reparto piace il marocchino Oussama(classe 2002) del Feyenoord. Per l'attacco occhi su Gennaro Borrelli (classe 2000) del Brescia, Antonio(classe 1996) del Torino, Giovanni(classe 1995, suo padre Diego Pablo - ora allenatore dell'Atletico Madrid - ha giocato a Pisa dal 1990 al 1992 ai tempi dell'ultima volta in Serie A con il presidente Romeo Anconetani) del Napoli e Lorenzo(classe 2002) del Milan, reduce da un prestito all'Empoli e cercato pure dalla Cremonese, oltre all'esterno offensivo Alessiodel Napoli (classe 1999 reduce da un prestito al Venezia), seguito anche dal Lecce.

- Confermato in panchina Fabio, in porta l'obiettivo è un figlio d'arte: lo statunitense di origine tedesca Jonathan(classe 1997, figlio dell'ex attaccante Jurgen) del Cesena. In difesa piace il centralo dello Spezia, Nicolò(classe 2003), sul quale c'è però l'Udinese. Al Sassuolo interessa il terzino sinistro tedesco di origine ghanese del Galatasaray, Derrick(classe 1999 reduce da un prestito al Werder Brema). A centrocampo occhi sull'ivoriano del Parma,(classe 2002). Ma il vero colpo di mercato sarebbe riuscire a trattenere gli attaccanti esterni Domenicoe Armand