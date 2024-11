Sassuolo-Salernitana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Lariparte dopo la sosta per le nazionali e tra i match da seguire c'èal Mapei Stadium.I neroverdi di Fabio Grosso cercano il decimo risultato utile consecutivo per portare avanti il duello a distanza con il Pisa per la vetta della classifica.I granata di Stefano Colantuono invece sono in difficoltà, solo due punti nelle ultime cinque giornate e 13 complessivi finora, 17esimi in classifica.Tutte le informazioni su Sassuolo-Salernitana:

: Sassuolo-Salernitana: sabato 23 novembre 2024: 15.00: DAZN: DAZN: Moldovan; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig; Iannoni, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Mulattieri, Laurienté.. Grosso.: Fiorillo; Bronn, Ferrari, Ruggeri; Ghiglione, Tello, Amatucci, Soriano, Jaroszynski; Verde; Simy.. Colantuono.- Da valutare le condizioni di Moldovan (pronto Satalino) e Doig, al suo posto può giocare uno tra Pieragnolo, Missori e Paz con Toljan chiamato agli straordinari. Altra chance per Iannoni in mezzo, più di Caligara, davanti tridente titolare Berardi-Laurienté-Mulattieri.

Colantuono perde Njoh, a sinistra c'è Jaroszynski. Davanti Verde con Simy, in mezzo Hrustic e Reine-Adelaide verso la panchina.- La partita Sassuolo-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Sassuolo-Salernitana sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.