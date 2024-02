Chi è Emiliano Bigica, il nuovo allenatore del Sassuolo

La situazione è estremamente complicata, arrivano i provvedimenti: ilcambia guida tecnica per non rischiare di retrocedere.La sconfitta contro l'Empoli ha certificato la crisi degli emiliani in Serie A, i neroverdi hanno solo 20 punti e sono appaiati al penultimo posto con Hellas Verona e Cagliari.Paga l'allenatore, esonerato dal Sassuolo nella giornata di domenica, sostituito con una soluzione interna.Dalla Primavera è stato promosso, ma chi è il nuovo allenatore del Sassuolo?- Nato a Bari nel 1973, Bigica ha guidato fino a oggi la Primavera del Sassuolo, ma in precedenza aveva già avuto esperienze in panchina.Da calciatore era un centrocampista, è cresciuto nel Bari con cui ha giocato anche in Seire A e ha indossato tra le altre le maglie di Empoli, Fiorentina e Napoli.Nel suo palmarès, da giocatore, ci sono una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, entrambe vinte con la Fiorentina nel 1996.Sempre da giocatore, inoltre, ha vinto gli Europei Under 21 in Francia nel 1994, senza però giocare la finale.- Dopo essersi ritirato nel 2007, Bigica ha iniziato ad allenare gli Allievi del Novara (con cui aveva chiuso la carriera da giocatore), per poi avere esperienze al Vigevano, a Verbania e allo Sporting Bellinzago.Tra il 2014 e il 2017 ha allenato gli Allievi Nazionali dell'Empoli e la Nazionale Under 17, prima di tornare a Firenze.Lì ha preso la guida della Primavera dellae in Viola è rimasto fino al 2020, vincendo una Coppa Italia Primavera contro il Torino nel 2019. Una partita decisa anche da uno dei giocatori che per primo ha lanciato:, oggi centravanti della Juventus.Dal 2020 ha preso la panchina della Primavera del Sassuolo e ora è subentrato a Dionisi alla guida della Prima Squadra.- Il modulo più utilizzato in carriera da Bigica è stato il 4-3-1-2 con il rombo a centrocampo, lo stesso sistema di gioco utilizzato nella stagione in corso con la Primavera del Sassuolo.- Come potrebbe giocare il Sassuolo con Bigica? Potrebbe abbandonare il 4-2-3-1 di Dionisi per passare al 4-3-1-2. Non ci sarebbero rivoluzioni particolari in difesa, possibile Kumbulla al posto di Tressoldi, in mediana potrebbe esserci spazio per Obiang come vertice basso supportato da Boloca e Matheus Henrique. Sulla trequarti Volpato potrebbe agire alle spalle di Pinamonti e Laurienté.