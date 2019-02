Il pareggio (1-1) col Genoa mi ha lasciato addosso un nervoso particolare. Il gol dell’ex Sanabria, l’ammonizione (con squalifica) a Duncan, Sensi che resta negli spogliatoi per infortunio, Boga falso nueve. Tanti temi, alcuni intrecciati tra loro, a cui potremmo aggiungere senz’altro lo stupore di Babacar al momento della sostituzione: chi, io? Certo Khouma, se giochi così non puoi restare in campo. La novità è che al suo posto è salito direttamente Boga, non Matri (che è entrato dopo). Ma sì, dai, partiamo da qui.



Forse è per quello che si è stupito tanto il senegalese (dubito). In realtà De Zerbi, orfano di Boateng, non sembra contentissimo dei centravanti che gli restano. Oggi pareva esserselo inventato su due piedi quell’improbabile falso nueve. E le invenzioni estemporanee o sono dei colpi di genio o dei fallimenti clamorosi: dopo pochi minuti dall’uscita di Babacar ha tolto Djuricic e inserito Matri, Boga là davanti non si poteva vedere. Eccolo di nuovo a sinistra l’ex Chelsea, dov’è andato certamente meglio. Esperimento finito male, pazienza, ma ci sta. Il problema è quel che sottende. Significa che il Sassuolo non ha comprato il sostituto del Boa tanto caro; e a De Zerbi la cosa non va giù. Non ci dorme la notte sul falso nove che non ha. Il dito nella piaga gliel’ha messo Sanabria, il dopo-Piatek: ha segnato al 40’ il gol del pareggio. Si era fatto anche il suo nome prima che firmasse col Genoa. Ma per i neroverdi un dopo-Boa non ci sarà, almeno fino alla fine della stagione. Ne vedremo ancora delle belle, secondo me, perché De Zerbi è uno che non si piega tanto facilmente. Chi verrà provato falso nueve dopo Boga? Insisterà con lui?



L’episodio che però mi ha fatto maggiormente imbufalire è stato un altro. L’ammonizione a Duncan. Per questo errore clamoroso dell’arbitro Manganiello di Pinerolo (Torino), il ghanese salterà la sfida con la Juventus (domenica, ore 18:00, al Mapei Stadium). Il centrocampista neroverde è stato vittima di una simulazione imbarazzante di capitan buon esempio Criscito, il quale in un contrasto a metà campo si è portato platealmente le mani in faccia, anche se al volto non era stato colpito. Così. L’arbitro ovviamente ci è cascato. E intanto la Juve sorride perché cambia la fisicità del Sassuolo senza Duncan. Tra l’altro a questa beffa assoluta (non possiamo certo appellarci alla Var per episodi del genere) si va ad aggiungere il guaio capitato a Sensi. Ce la farà a recuperare per domenica? Anche senza di lui è tutto un altro Sassuolo. Più lento e prevedibile. Vedi la partita di oggi: per metà divertente, per metà (senza la regia di Sensi) banale e brodosa.