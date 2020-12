E questa è una buona cosa che non diamo affatto per scontata ma che tuttavia vogliamo concederci il lusso di mettere tra parentesi.Forse ci aiuta a ragionare meglio.È dall’inizio dell’anno che il tecnico sottolinea questa cosa della brillantezza. Lanciare allarmi quando gli altri ti coprono di complimenti non è da tutti, significa mantenere la lucidità., sottilissima e forse non così percepibile per i non addetti ai lavori., parliamo quindi di Caputo e Defrel, entrambi fondamentali per questa squadra. Naturalmente questi problemi sono connessi, ma sarebbe riduttivo, credo, limitarsi a creare un rapporto di causa-effetto: manca Caputo dunque il Sassuolo segna meno e gioca peggio. Forse c’è dell’altro, ed è tutto un po’ più complesso di come appare.Lo dico in primis a me stesso ogni volta (e sono tante…) che questo pensiero si fa largo nella mia testa.Lascio in sospeso la questione gioco che meriterebbe un approfondimento a parte. Accennerò soltanto a quanto possa condizionare (anche in negativo?) il gioco, quella nuova e apprezzabilissima voglia di vincere che leggiamo negli sguardi e nella determinazione di certi giocatori neroverdi. Trattasi realmente di maturazione? Forse la squadra sta cercando di trovare un nuovo equilibrio mentale, fra identità e risultati. E noi stiamo assistendo a questo sforzo. Forse mentre si migliora una cosa se ne lascia momentaneamente indietro un’altra.Alzatasi la posta in palio, il demone della paura cambia volto e aspetto e rientra dalla finestra. Com’è affascinante tutto ciò! Ma torniamo a noi, lasciando a chi di dovere il compito di affrontare queste nuove sfide entusiasmanti.De Zerbi ha detto che dall’infermeria arrivano buone notizie. Che di attaccanti ne abbiamo già due e di ottimo livello. La prima affermazione mi tranquillizza, la seconda un po’ meno e mi trova parzialmente d’accordo. Non mi riferisco al livello di Caputo e Defrel, indiscutibilmente ottimo. Mi preoccupa soprattutto il francese, per cui –è noto dai tempi del Difra- stravedo forse più di chiunque altro.. Storicamente, si rompe spesso, voglio dire. Dà poche garanzie in questo senso. E finché, come è successo l’anno scorso, Ciccio tiene, uno può anche non accorgersene degli infortuni di Defrel. Ma-noi non glielo auguriamo naturalmente- ecco cheIl suo quarto d’ora contro l’Inter è stato deprimente, soprattutto a livello di atteggiamento. Contro la Roma e il Benevento, in piena emergenza, non è nemmeno entrato. E se questo è successo è successo certamente per dei motivi validi.: 9 presenze totali fra campionato e coppa, 6 gol, 1 assist. Il centravanti ‘diverso’ da cercare sul mercato l’avremmo in casa. Sono un populista se lo faccio notare ora? Forse sì.