Presente a Coverciano per la, i, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte: "Fino a ora non mi sono ancora reso conto del Mondiale vinto. È stato un mese dove non è facile fare una vita normale. Sono stato in Spagna, quando tornerò in Argentina vedremo cosa succederà e inizierò a pensare a quello che abbiamo fatto"."Allegri sa benissimo che giocatore ha a disposizione. Deve gestirlo benissimo perché è un giocatore che ha bisogno di stima e che va preservato al meglio. Così può esprimersi al massimo, è un giocatore di livello mondiale. Non ci ho riparlato dopo la finale contro la Francia"."Nessuno, ci mancherebbe. Sanno cosa fare"."Per noi è stata dura non averlo al Mondiale, era un giocatore fondamentale. Era uno dei titolari e comunque entrava sempre. Deve essere al 100% altrimenti non riesce a esprimersi. Se tornerà al 100% sarà fondamentale. Fa gol, può giocare a destra e a sinistra, ma deve stare bene"."Ho visto che adesso fa anche il capitano. Sono contento per lui, è in una grande società e sono felice per un giocatore bravissimo"."È sempre stato nella nostra orbita. Purtroppo nella Nazionale argentina ci sono tanti giocatori che possono essere convocati, abbiamo stima in lui"."Al Chino vogliamo bene"."Penso che la cosa più importante al Mondiale sia stata la comunione tra squadra, i tifosi, lo staff e la gente. Emozionarsi e vedere le persone ogni partita vicini a noi. Abbiamo aggiunto emozione e senso di appartenenza, di giocare per una maglia unica"."Sono stato un suo compagno e partivo in vantaggio. Gestirlo è bellissimo, sa benissimo come giocare una partita, come pressare, come difendere. Messi è stato perfetto, è un giocatore che rimarrà nel tempo, spero che continui a giocare"."Mi piace, hanno un grandissimo allenatore che sta facendo la differenza. Spero che riescano a vincere. Giocano ogni partita in modo differente, non c'è mai un problema in campo. Mi piace come affrontano le partite e per questo sono primi"."Certo, anche Dybala. Tutti stanno bene, vincere un Mondiale porta carica. Sono dei grandi giocatori ma soprattutto grandi persone e questo per me è importantissimo"."Angel è un fuoriclasse, sappiamo tutti quello che può fare. Giocherà fino a quando vorrà, spero che giochi ancora a lungo"."Per me è sempre stato fondamentale, gli voglio bene ed è sempre stato il mio attaccante preferito. Al Mondiale aveva qualche problemino e dovevamo pensare al meglio per la squadra. Lui lo sa benissimo. Quando abbiamo bisogno di lui c'è stato, il rigore con l'Olanda ci ha dato qualcosa in più. Lo amiamo e siamo contenti che abbia preso in mano anche l'Inter"."Spero che arrivino tutte e due in Champions, anche se sarà dura. La Lazio con Sarri e l'Atalanta con Gasperini giocano bene, il campionato italiano è molto difficile e la corsa durerà fino alla fine"."Ha meritato la Panchina d'Oro. Lo conosco perché mi ha parlato di lui Walter Samuel, mi ha parlato benissimo di lui. Sono contento per lui, è una bravissima persona".