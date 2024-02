Scamacca, il no all'Inter e l'Atalanta solo da comprimario: 'Non è un campione'. E quelle parole di Spalletti...

Non è un mercoledì come gli altri per. Si giocarecupero della 21esima giornata di Serie A, e per il classe '99 è una sorta di sfida tra quello che poteva essere e il suo presente. Un presente che non sta andando come si aspettava e che ora mette a rischio anche il grande obiettivo: partecipare a EURO 2024. Doveva essere la stagione della definitiva consacrazione per Scamacca, tornato in Italia dopo la breve e deludente parentesi inglese al. Era uno dei bomber più cercati sul mercato, anche dall'Inter che lo aveva individuato come possibile successore di, ha preferito il nerazzurro dell'Atalanta. Una scelta che, ad oggi, non ha ancora dato i frutti sperati.- Riavvolgiamo il nastro e torniamo all'estate 2023. All'Inter è sfumato il terzo ritorno di Lukaku e la coppia Marotta-Ausilio cerca un altro attaccante da regalare a Simone Inzaghi. Gli occhi cadono su Scamacca,. L'affare sembrava in dirittura d'arrivo, poi l'imprevisto. L'Atalanta cedealpere non si accontenta di(presoper circatra parte fissa e bonus): mette sul piatto un'offerta daper pareggiare quella dell'Inter e strappare il sì del West Ham, la palla a quel punto passa a Scamacca che a sorpresa sceglie la Dea. Anche l'ex compagno, in una recente intervista, ha confermato i dialoghi per un possibile ricongiungimento a Milano: "D'estate gli dicevo che qua c'era l'ambiente giusto, ma non ho mai fatto domande insistenti. Ora siamo rivali, ma è il mio migliore amico nel calcio. Siamo diversi, io estroverso e lui sulle sue. Anche se abitavamo vicini, lui sembra uno di Roma Nord, mentre io sono decisamente di Roma Sud". ". A quel punto ci siamo ritirati dalla trattativa", spiegherà successivamente Marotta.- Bergamo per poter giocare e segnare con continuità, questa la spinta motrice della decisione. Ma come sta andando la prima stagione di Scamacca all'Atalanta? Decisamente non secondo le aspettative. Complici anche due infortuni muscolari - uno a fine settembre, uno a inizio dicembre -, il classe '99 non è riuscito a imporsi del tutto. Ha messo insieme(19 in Serie A, 2 in UEFA Europa League, 2 in Coppa Italia) e(6 in campionato, 1 in Europa). Il problema è il minutaggio,Il lungo stop di El Bilal Touré sembrava poter spalancare le porte della titolarità, così come l'assenza di Ademola Lookman a gennaio per la Coppa d'Africa, invece Gasperini ha spesso preferito altre soluzioni come la coppia Miranchuk-De Ketelaere. Ne consegue che,- I numeri non sono dalla parte di Scamacca e alla vigilia di Inter-Atalanta è arrivata anche la stilettata di Gasperini. Utilizzando il classico metodo 'bastone e carota', il tecnico dei bergamaschi ha dato un segnale forte la giocatore: "Scamacca si comporta benissimo, è positivo, lavora tanto.". Un modo per provare ad arginare le critiche, ma anche per stimolare l'orgoglio del classe '99 e tirare fuori una risposta caratteriale.- Se le doti tecniche e fisiche di Scamacca non sono mai state messe in discussione infatti, l'aspetto caratteriale è un'altra storia. Non è la prima volta che un allenatore pungola l'ex Sassuolo e recentemente è accaduto anche in Nazionale. Lo scorso novembre l'ha staccato contro l'il pass per EURO 2024, al fischio finale il ctnon ha abbracciato i giocatori o i collaboratori per celebrare il raggiungimento dell'obiettivo, non ha festeggiato immediatamente. Prima ha fatto qualcosa che ha ritenuto più urgente: è corso in campo dritto verso Scamacca, gli ha battuto un paio di volte una mano sul petto urlandogli qualcosa per poi chiudere con una frase, "". Non era stata una prestazione brillante da parte del classe '99 e il richiamo è parso forte, solo parzialmente smorzato dalle parole in conferenza stampa al temrine della partita della BayArena: "".- Un richiamo quasi paterno, anche perché Spalletti ha dimostrato di apprezzare le doti di Scamacca e ha dimostrato di credere in lui convocandolo nelle ultime turnate di ottobre e novembre. EURO 2024, però, si avvicina e con esso il tempo delle scelte. Il 10 giugno, dopo l'ultima amichevole contro la Bosnia, l'Italia partirà alla volta della Germania - dove il 15 giugno prenderà il via l'avventura europea contro l'Albania - ed entro quella data si avrà la lista definitiva dei convocati. Il bomber dell'Atalanta vuole esserci, ma deve dimostrare di essere grande e di meritarsi la maglia azzurra. La concorrenza è folta, nonostante la crisi dei 9 azzurri considerando che ad oggi nessuno dei candidati () è andato in doppia cifra in campionato (il più vicino è Pinamonti con 9 reti). Davanti si sgomita, ora per Scamacca è arrivato il momento di fare il salto di qualità e conquistarsi lo status di 'grande campione'.