Uno scandalo travolge l'Arsenal di Unai Emery. Il Sun ha pubblicato un video che ritrae alcuni calciatori dei Gunners durante una festa in discoteca mentre consumano vodka e champagne, insieme alla "hippy crack", una droga considerata legale in Inghilterra ma che prova perdita di coscienza e coordinazione e, in casi estremi, può causare la morte a causa della mancanza di ossigeno al cervello.



RICOSTRUZIONE - Secondo il tabloid, i calciatori presenti avrebbe pagato un conto di circa 30 mila euro, con la festa nella discoteca 'Tape Club' che sarebbe terminata alle 4 del mattino in compagnia di oltre 70 ragazze. Nei video appare Guendouzi collassato su un divano, mentre con lui ci sono Aubameyang, Lacazette, Kolasinac, Ozil, Mustafi e Mkhitaryan. La festa risalirebbe allo scorso agosto, con i calciatori che avrebbero chiesto di requisire i cellulari ai presenti per non lasciare tracce dell'accaduto.