Il presidente del Milan Paolo Scaroni, in un'intervista concessa a Il Sole 24 Ore, parla di San Siro e della possibilità di avere un nuovo impianto con l'Inter: "Anch’io avrei nostalgia di San Siro. Ma ho più nostalgia di un Milan vincente - riporta Calcioefinanza.it - Se costruiremo lo stadio sul terreno pubblico mi sembra ovvio che resti tale anche la struttura. Non è un problema per noi. A patto che Palazzo Marino ne tenga conto nel decidere durata e condizioni della concessione. Il mio obiettivo è fare a Milano lo stadio più bello del mondo. E c’è una sola strada: edificare un impianto ex novo. La ristrutturazione è impraticabile per ragioni oggettive: non si possono condurre lavori pervasivi giocando ogni tre giorni e trasferirsi per tre anni lontano dalla città mi pare inaccettabile. Condivisione con l'Inter? Per ridurre i costi e perché la tecnologia consente di cambiare il brand e i colori dell’impianto facilmente. Oggi invece per questi interventi spendiamo quattro milioni all’anno. D’altronde Milan e Inter, a differenza di altri team 'concittadini', hanno dimostrato di saper convivere. Non vedo problemi in questo senso".