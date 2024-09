Schillaci, il bollettino medico: "Condizioni migliorate rispetto a quando è entrato"

14 minuti fa



Dopo giorni di apprensione per le condizioni di salute di Totò Schillaci, da parte dell'ospedale Civico di Palermo arrivano buone notizie. L'ex attaccante della Juve e della nazionale italiana, ricoverato da sabato sera a causa di complicazioni dovute al tumore al colon, è in leggera ripresa.



IL BOLLETTINO - La direzione sanitaria del nosocomio del capoluogo siciliano ha confermato che il paziente al momento è stabile. Inoltre, i medici che lo hanno in cura hanno fatto sapere che "le sue condizioni sono migliorate rispetto a quando è entrato in ospedale". L'eroe di Italia '90 è ancora ricoverato nel reparto di pneumologia ma fortunatamente, come recita il comunicato dell'ospedale, "nelle ultime 24 ore ha avuto bisogno di meno ossigeno".