Como, la grande attesa per la Serie A è finita; col Bologna la prima in casa al Sinigaglia

GETTY

Iltorna a far vivere le emozioni dellaallo stadio Sinigaglia, e ospita ilsabato alle 15 nella prima partita dopo i lavori di ristrutturazione dell'impianto. Questo il comunicato ufficiale: "Como 1907 è orgoglioso di annunciare che, nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime settimane, lo stadio sarà regolarmente aperto per la prima partita casalinga della stagione.Grazie a un intenso lavoro di squadra e all’impegno di tutte le parti coinvolte, è stato possibile completare i lavori necessari per garantire un’accoglienza confortevole ai nostri tifosi.

In particolare, sono stati aggiunti nuovi posti a sedere per aumentare la capienza e garantire una migliore fruibilità per il pubblico.Inoltre, siamo lieti di annunciare che saranno presto inaugurate nuove aree hospitality, progettate per arricchire ulteriormente l’esperienza del matchday e offrire ai nostri ospiti un servizio di alta qualità.Anche se i lavori di miglioramento dello stadio non sono ancora del tutto completati, la società desidera rassicurare i tifosi che il progetto di restyling proseguirà nelle prossime settimane. Ci saranno ulteriori novità che miglioreranno l’esperienza degli spettatori nelle prossime partite.

Durante la prima partita casalinga, saranno presenti anche un Ape Car della birra “La Comasca” e altri punti ristoro, che offriranno un’ampia scelta di cibi e bevande per poter godere al meglio l’esperienza di una giornata allo stadio.Infine, per facilitare l’ingresso e consentire a tutti di vivere l’atmosfera pre partita, consigliamo vivamente ai tifosi di arrivare a partire da due ore prima dell’inizio della gara.Grazie ai tifosi per il continuo supporto!Ci vediamo allo stadio per celebrare insieme l’inizio di una nuova emozionante stagione in Serie A".