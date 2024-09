Totò Schillaci, il ricordo di Dino Zoff: le parole a CM

Ha suscitato una notevole ondata di cordoglio e commozione la notizia della scomparsa , a soli 59 anni, di, eroe azzurro al Mondiale del 1990 diventato presto una vera e propria icona del calcio italiano con il suo talento e le sue giocate capaci di far innamorare chiunque. Memorabile anche la sua esperienza alladal 1989 al 1992, tre stagioni in cui ha collezionato 132 partite con 36 goal e 13 assist, di fronte ai quali oggi non può che venire un nodo alla gola.A ricordare con infinito affetto Schillaci anche, che ha parlato ai nostri microfoni ricordando quando, da allenatore, lo ha accolto alla Juventus.