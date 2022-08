In collaborazione con SbostatsSabato pomeriggio prendono il via le, il campionato più seguito e giocato dagli appassionati di betting sui siti italiani. Oggi il team di Sbostats , vi offre una serie di numeri e dati sull’inizio della stagione per avvicinarci al meglio all’inizio di questa stagione.Il 22 maggio scorsonella sua storia con due punti di vantaggio sui cugini dell’Inter. Un campionato emozionante, mai scontato e divertente che ha regolato le seguenti statistiche che possono risultare come ottime indicazioni per le scommesse Serie A 2022/2023.Nelle 380 partite dell'ultima Serie A 2021/2022 sono stati segnati. La, quella in trasferta il 35% delle volte e il pareggio nel 26%. La media dei cartellini estratti è stata dia partita.La nuova Serie A dà il benvenuto ae salutache saranno quindi impegnate da questo weekend nel campionato di Serie B. Se(l’Inter con Inzaghi, la Juventus con Allegri, la Roma con Mourinho, il Napoli con Spalletti e la Lazio con Sarri)come fattore comune.Chi ha invece cambiato guida tecnica sono stati: la(da Pecchia ad Alvini), il Verona (da Tudor a Cioffi), l’(da Cioffi a Sottil), l’(da Andrezzoli a Zanetti) e lo(da Motta a Gotti). Fra i colpi di calciomercato più importanti invece citiamo quelli del Milan (), dell’Inter (), della Juventus () e della Roma ().Facendo una comparazione delle quote sulle scommesse Serie A riguardanti ilpossiamo evidenziare comecomandino spalla a spalla nelle proiezioni con a 2,75. Segue ilcampione d’Italia a 4,50 con lache con l’acquisto di Dybala ha superato ilche invece ha perso Koulibaly, Mertens e Insigne. Rispettivamente i giallorossi sono bancati a 8 volte la posta e i partenopei a 15. Infine è doveroso citare le outsiders(quota 30) e(50).A poche ore dal calcio d’inizio della nuova Serie A l’offerta dei siti di betting è ampia e dà la possibilità agli appassionati di puntare su decine di mercati: dal(con Vlahovic, Lukaku e Immobile favoriti), al vincente con handicap; dai testa a testa ai mini gruppi, passando per l’l’ultima classifica, la migliore difesa e il; e ancora si può scommettere sulle, sulle dimissioni ed esoneri dei tecnici e sui vari record individuali e di squadra.come offerta e quelle più competitive se si osservano le quote e il loro allibramento.Come ogni anno l’obiettivo di battere i bookmakers da parte degli scommettitori sui pronostici Serie A resta una chimera, visto che numeri alla mano. Questo perchè si scommette (nel migliore dei casi) analizzando lo stato di forma delle squadre, informandosi su infortunati e squalificati ee soggettivi.Tutto il contrario del metodo Sbostats , che da anni archivia i risultati storici dei vari campionati in base alla quota iniziale sulla favorita. In questo modo chi ha un abbonamento a Sbostats può. Un modo rivoluzionario di fare pronostici sulle scommesse Serie A che prende in considerazione l’che alla lunga portano a migliorare i propri profitti nel betting.Osservando lepossiamo notare come in 5 casi la favorita è la squadra di casa e in altrettanti lo è in trasferta. Fra le partite col maggior numero di dati statistici sugli esiti storici e che possono quindi portare adi altri citiamo(134 risultati in archivio),(133),(122),e,(119). Gli esiti proposti come più probabili in questi matchma degli indicatori statistici che possono servire per uno studio più approfondito dei match.