Chiesa resterà alla Fiorentina? La risposta arriva così da Mario Sconcerti a RMC Sport: “Chiesa certamente è un giocatore di transito alla Fiorentina, tutti noi lo sappiamo. Che se ne vada quest’anno o un altro anno, il problema è sapere cosa ci daranno indietro. Chiesa ad esempio ha fatto un errore sul primo gol della Francia, non puoi essere il migliore in campo se fai un errore simile. Serve equilibrio in tutto. Chiesa deve decidere cosa fare il modo che la Fiorentina possa prendere il massimo da una sua cessione, da fiorentino non voglio giocatori che non vogliano stare a Firenze”.