Nel suo editoriale per Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato della maxi operazione tra Juventus e Milan che coinvolge anche Higuain, Bonucci e Caldara: "In questo strano triangolo, inaudito da pensare fino a pochi giorni fa, l’affare è certamente del Milan. Con 55 milioni potrebbe portarsi via Higuain e Caldara perdendo Bonucci che in questa squadra non voleva più giocare. Per evitare un danno il Milan farebbe due splendide mosse. Il problema è semmai economico, ora dovrà vendere giocatori fuori propaganda come Bacca e André Silva, ma questo è un altro argomento. Partire da una debolezza, la voglia di andarsene di Bonucci, chiudendo con un rilancio plateale, mi ricorda il colpo che fece Marchionne con la General Motors quando la Fiat era sull’orlo del fallimento. Disse a tutti che erano pieni di debiti, disse la verità con enfasi fino a spaventare gli americani che per liberarsi dell’affare pagarono due miliardi di penale. E con quei soldi la Fiat ricominciò.



Higuain è quella penale, mai darlo a un grande avversario, anche se dormiente. Saperlo vendere era più importante di averlo saputo comprare. E venderlo è nel gioco un danno per lo stesso affare Ronaldo. Adesso Ronaldo non è più solo l’ultimo addendo di una grande somma, alla fine quel che resta è il risultato di una sottrazione, Ronaldo meno Higuain. Il risultato è per forza diverso. La Juve poi vincerà come sempre, ma è il principio che non è da Juve. È un passo indietro nel concetto del lusso, dell’arroganza come parte integrante della forza. Questa è un’operazione necessaria, non furba. Il Milan ha tre segni positivi: l’addio di un capitano che voleva andarsene, la sua sostituzione con un difensore giovane importante, il centravanti che voleva. Tutto nell’estate del risparmio necessario. La Juve mi sembra arrivata all’affare un po’ strozzata, quasi giocata dal Chelsea che non le ha preso né Rugani né Higuain. Così, vendere male Higuain al Milan diventa un primo tributo al lusso richiesto dall’ingaggio di Ronaldo. Naturalmente hanno ragione i realisti, i conti si fanno sempre alla fine, ma per Leonardo sarebbe una grande partenza. E per il Milan una nuova realtà”.