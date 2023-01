Lunga intervista di Repubblica a Antonella Leardi, la mamma di Ciro Esposito, che il 3 maggio 2014 fu ferito a morte da un colpo di pistola esploso da Daniele De Santis, ultras romanista, poche ore prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina:. Il riferimento è ai nuovi scontri tra le tifoserie di Napoli e Roma nell'autogrill di Badia al Pino sull'A1 . Lo sport è altro, non si può continuare così. Si lotta contro la criminalità organizzata e non si riesce a fermare questa violenza. Mi sembra molto strano, c'è qualcosa che non va"."Servono risposte concrete. In Inghilterra il calcio era uno sport violento, ora gli stadi sono frequentati dalle famiglie. Forse bisognerebbe seguire l'esempio di chi è riuscito a risolvere questa emergenza"."Non sono la persona adatta ad indicare una soluzione, sono una mamma addolorata perché Ciro non c'è più e quotidianamente provo a tenere viva la sua memoria. Non conosco quale sia la ricetta per risolvere certi problemi. So soltanto che mio figlio quel maledetto giorno del 2014 è uscito di casa per andare a vedere il Napoli e non è mai più tornato. Noi siamo stati completamente abbandonati. Si può morire per un incidente stradale, per una malattia, ma non per una passione. Non mi stanco di ripeterlo".