Atti di guerriglia in un autogrill in autostrada, lo stesso di Badia al Pino sulla A1, sfortunato caso, dove anni fa un polizotto uccise il tifoso della Lazio Gabriele Sandri. Le due tifoserie di Roma e Napoli non si incrociavano dagli scontri del 2014 a Tor di Quinto dove morì Ciro Esposito.



Alle due tifoserie da allora è stato impedito di seguire la propria squadra in trasferta all'Olimpico e al Maradona, ma quella di oggi è una casualità che non riguarda direttamente le due squadre con i tifosi giallorossi che stavano viaggiando in direzione Milano (stasera Milan-Roma) e i napoletani in direzione Genova (Samp-Napoli).



Da qui gli scontri di cui vi mostriamo un nuovo video inedito e che hanno paralizzato la A1 con code fino a 15 chilometri e un ferito. Uno scontro annunciato, dicevamo, anche nei forum delle due tifoseri con messaggi come: "I romanisti vengono a fare la guerra" o "Vi buchiamo". In sostanza due fazioni contrapposte che non si sono tirate indietro, anzi si sono compattate per uno scontro studiato già da tempo.