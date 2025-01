Scossone Juve: Vlahovic può essere ceduto? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

AFP via Getty Images

Vlahovic addio già a gennaio? Cosa dicono i bookies nelle quote calciomercato Juve

La sessione invernale di calciomercato si sta rivelando particolarmente intensa per la Juventus, costretta a intervenire per rimpiazzare alcuni giocatori, complici anche gli infortuni. Nelle ultime ore, però, l’attenzione si è spostata su: diversi bookmaker hanno infatti abbassato la quota sulla sua possibile partenza. L’attaccante serbo ha visto il suo minutaggio ridursi sensibilmente nelle ultime settimane e, nell’ultima partita, è rimasto in panchina a favore di Kolo Muani. In questo approfondimento, analizziamo iper valutare la probabilità di una sua partenza già al mercato di gennaio.Nelle ultime ore si stanno diffondendo indiscrezioni su ungià nel mercato di gennaio. Un indizio significativo arriva dai siti di scommesse , tra cui Snai, che quotano la sua partenza a 2.50, una valutazione piuttosto bassa per un trasferimento invernale. Questo scenario lascia aperti diversi interrogativi: l'attaccante serbo resterà in bianconero almeno fino all'estate o la Juventus deciderà di cederlo subito?

● ● ●

Il nostro parere sull'eventuale partenza di Vlahovic dalla Juve

. È vero che l'attaccante serbo ha incontrato alcune difficoltà in questa prima parte di stagione, ma le sue qualità da bomber restano indiscutibili. Con un compagno come Kolo Muani pronto a dargli respiro e a condividere il peso dell'attacco, Vlahovic potrebbe ritrovare continuità e rendimento. Inoltre, considerando i molteplici impegni stagionali della Juventus tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, avere una rosa profonda e competitiva sarà fondamentale per affrontare al meglio le sfide che attendono i bianconeri.