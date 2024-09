Getty Images

Scozia-Polonia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

un' ora fa



Al via la stagione della Nations League: subito punti pesanti quelli in palio tra Scozia e Polonia, che si affrontano ad Hampden Park, a Glasgow, giovedì 5 settembre alle 20.45 in una gara della prima giornata del Gruppo 1 della Lega A, che comprende pure Croazia e Portogallo. Le prime due di ogni girone andranno a giocarsi la qualificazione alla Final Four nel barrage del prossimo marzo, mentre la terza disputerà un play-out per non retrocedere contro una seconda di un gruppo della Lega B. Per l'ultima di ogni girone, invece, la retrocessione sarà automatica. In campo anche la Lega C.