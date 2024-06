Scozia-Svizzera: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(mercoledì 19 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo A nella fase a gironi di Euro 2024. Nella partita inaugurale gli scozzesi sono stati schiantati per 5-1 dai padroni di casa della Germania, mentre la Svizzera ha battuto l'Ungheria allenata dall'italiano Marco Rossi. Si gioca a Colonia. Arbitra lo slovacco Ivan Kruzliak, assistito dai connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor, con il bosniaco Irfan Peljto quarto uomo e il polacco Tomasz Kwiatkowski al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Ralston nella Scozia, Widmer e Freuler nella Svizzera. Domenica 23 giugno nella terza e ultima giornata della fase a gironi la Scozia sfida l'Ungheria, mentre la Svizzera gioca contro la Germania.

Partita: Scozia-Svizzera.Data: mercoledì 19 giugno 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale TV: Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.Streaming: RaiPlya, Sky Go, NOW.- Scozia-Svizzera viene trasmessa su Rai Uno e da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. In streaming l'evento è disponibile su RaiPlay, su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata a Dario Di Gennaro con commento tecnico di Andrea Stramaccioni sulla Rai, mentre su Sky c'è Nicola Roggero con Fernando Orsi.(3-4-3): Gunn; Hanley, Hendry, Tierney; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, Adams, McGinn. CT Clarke.(3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Ricardo Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas. CT Yakin.