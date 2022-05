Larende note con un comunicato ufficiale le informazioni sulla. La nota:Domenica 22 maggio la Lega Serie A e TIM, al termine delle gare delle ore 18.00, consegneranno alla Società vincitrice dello scudetto 2021-2022 la Coppa di Campione d’Italia.Lo scudetto, come simbolo della vittoria del Campionato di Serie A TIM, è un’esclusiva italiana e ha una storia piuttosto antica. L’invenzione del piccolo stemma è, infatti, riconducibile al genio di Gabriele D’Annunzio, che volle apporre uno scudo tricolore sulla divisa di una selezione del comando militare italiano in occasione di una gara amichevole. Nel 1924 venne deciso che la squadra prima classificata apponesse sulla maglia, nella stagione successiva, uno scudetto con i colori della bandiera italiana, rappresentativo dell’unità nazionale a livello calcistico. La Coppa di Campione d’Italia è stata ideata nel 1960 da Ettore Calvelli (1912-1997), medaglista e scultore di consolidata fama internazionale, e viene consegnata dal 2005 direttamente sul campo.La cerimonia di premiazione avverrà o al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, al termine dell’incontro Sassuolo – Milan, o allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, alla fine della gara Inter – Sampdoria. Tutti i giocatori e l’allenatore della squadra che si aggiudicherà lo scudetto saranno chiamati sul palco per ricevere la medaglia d’oro di Campione d’Italia, col capitano che salirà per ultimo per alzare il trofeo. La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in diretta da DAZN, SKY e broadcaster esteri