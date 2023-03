Nonostante gli infortuni, la corsa del Napoli in campionato pare essere inarrestabile. È già countdown per capire quando Spalletti, Osimhen e compagni potranno laurearsi campioni d’Italia per la terza volta nella storia del club partenopeo. La città è già pronta alla festa e tanti vip napoletani promettono di farne parte.



L’ultima ad aggiungersi alla lista è Marisa Laurito, nota attrice e personaggio della tv. A ‘Un giorno da pecora’, su Radio Uno, si è lasciata andare a una promessa. “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Farò così: mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda, questo lo posso promettere”.