Scudetto all'esordio, la sfida per l'Inter del fondo Oaktree: nessuno ci è mai riuscito

Getty

Da quando è entrato alla guidail fondosi è dato un obiettivo che è allo stesso tempo unico e importantissimo per quello che riguarda il futuro del club. No, per una volta non stiamo parlando dell'idea di sostenibilità che deve guidare le scelte della dirigenza nerazzurra in chiave bilancio, bensì diche secondo i nuovi proprietari succeduti alla famiglia Zhang èche per il fondo USA rappresenterebbe un unicum in tutta Europa.

- Oaktree è infatti consapevole cheche abbia acquistato un club nei top-5 campionati europeilo scudetto per la Serie A,. La vittoria della seconda stella è stata infatti attribuita, sebbene dietro l'aiuto economico americano, ancora alla vecchia proprietà e, ufficialmente da questa stagione è iniziato a tutti gli effetti il regno del fondo.Un'impresa che, in questi anni, non è riuscita come detto a nessuno. Né ad Al Khelaifi con il suo PSG, né a Roman Abramovich col Chelsea, né Rybolovlev al Monaco e neanche il fondo Elliot prima eil fondo RedBird Capitals poi per quello che riguarda la gestione italiana del Milan. Un unicum che il fondo Usa ha messo nel mirino.