Getty Images

Scudetto, frenano Inter e Atalanta: in quota il Napoli minaccia il bis di Inzaghi, sempre più lontano Gasperini

2 minuti fa



Frenano Inter e Atalanta nella corsa per lo scudetto. Nei recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana, nessuna delle due formazioni trova la vittoria, per la gioia del Napoli capolista. Nonostante il pareggio casalingo contro il Bologna, la squadra di Inzaghi continua a essere la favorita per la corsa al titolo:

il ventunesimo tricolore è offerto a 1,53, comunque in leggero aumento rispetto a 1,47 di una settimana fa.



Passa da 5 a 6,50 la quota dell'Atalanta, che - nonostante il ritorno in campo con gol di Retegui - impatta 1-1 in casa contro la Juventus. Chi 'festeggia' è il Napoli di Conte, spettatore interessato: lo scudetto è ora in lavagna a 3,20 volte la posta.