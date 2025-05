Scudetto Napoli, Conte da record: primo allenatore a vincerlo con tre squadre diverse

Getty Images

Ilcompleta la missione, è Campione d'Italia. La vittoria per 2-0 contro il Cagliari al Maradona nella 38esima giornata di Serie A vale la conquista del quarto Scudetto nella storia del club e regala adun altro titolo nazionale.- Juventus prima, Inter poi e ora Napoli.: nessun allenatore prima d'ora era riuscito in un'impresa simile, staccati altri grandi tecnici fermi a due come Fabio Capello, Giovanni Trapattoni, Arpad Weisz, Fulvio Bernardini, Tony Cargnelli e Nils Liedholm.

- La conquista dello Scudetto porta poi con sé un altro riconoscimento per Conte:- Il premio Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2024/2025 è stato assegnato all’allenatore del Napoli Antonio Conte. La consegna del trofeo avverrà nel post-partita di Napoli-Cagliari, allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le giornate della Serie A Enilive 2024/2025. Il premio sarà consegnato ad Antonio Conte dal Fantallenatore® che si è meglio classificato nel FantaQuiz che si è tenuto sull’app di Fantacalcio® nei mesi scorsi.

