Sogliano, come lavora e dove scopre i talenti il DS del Verona che non smette di stupire. Mosquera è solo l'ultimo di una lunga lista di sorprese

, con una doppietta firmata dal nuovo acquisto Mosquera, che ci mette davvero poco per farsi puntare addosso i riflettori di mezza serie A. Una scena già vista in casa Hellas? Certo che sì, perché queste non sono solamente rare ed occasionali eccezioni, quando. Siamo troppo spesso abituati ad esaltare certi direttori sportivi di grandi squadre, dimenticandoci tuttavia di altri che lavorano bene e sanno creare squadre funzionali alle possibilità economiche dei propri club.: da quella miracolosa salvezza all'ultimo secondo nello spareggio contro lo Spezia della stagione 22/23 sino a quest'ultimo weekend, con la doppietta di un giocatore arrivato a Verona proprio grazie ad un'operazione tipicamente "Sogliniana". Ma quali sono i suoi segreti?. Il Direttore Sportivo del Verona infatti ritiene assolutamente fondamentale avere collaboratori sempre pronti a seguire i giocatori direttamente sul campo.. Sogliano, in concerto con i suoi più stretti collaboratori, studiano ogni anno a fondo non solo le nazioni europee, ma anche quelle fuori dal nostro continente, soprattutto in campionati ritenuti emergenti., attaccante proveniente dal campionato colombiano. Un lavoro che parte innanzitutto dalla visione di innumerevoli partite, anche con cadenza settimanale, sia da remoto sia direttamente in presenza. I report vengono inviati al ds Sogliano, il quale decide spesso di andare personalmente a visionare i giocatori ritenuti più interessanti., soprattutto dopo i grandi successi e le plusvalenze ottenute negli ultimi anni. Attento ai dettagli, mai banale, che non si accontenta di semplici voci, ma che predilige l'osservazione diretta, anche a costo di farsi ore ed ore di viaggio., da cui sono arrivati importanti profili come, tanto per citarne alcuni., Norvegia fra tutte, da dove è stato pescato il terzino Martin Frese, oltre che quelli di Paesi emergenti quali Danimarca, Polonia e Repubblica Ceca. Una nota a parte, ugualmente importante e a stretto contatto con il lavoro di Sogliano, è, avvalendosi anch'esso di collaboratori capaci, è riuscito negli ultimi anni a dare grande risalto ai giovanissimi giocatori cresciuti proprio nel vivaio gialloblù, comeda parte di tutti i componenti e di tutti i settori della società. Sogliano ad oggi, continua a stupire con il suo metodo forse un poco all'antica, ma maledettamente efficace. Ed il nostro campionato sta così conoscendo nuovi giocatori dal futuro molto promettente.