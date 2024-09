Segnale Kean, l'Italia riparte dalle retrovie. Frattesi e Barella come Del Piero e Totti: o uno o l'altro

Getty e Calciomercato.com

@sandrosabatini

. Sesto gol personale sotto la gestione azzurra di Spalletti. Una media da bomber titolare fisso. Invece si tratta di un’alternativa che - sia chiaro - non è un’offesa. Semplicemente una constatazione amichevole.Questione di caratteristiche tecniche, tattiche e atletiche. Inzaghi ha pregiate opportunità, scienziati di calcio come Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Spalletti, no, con tutti il rispetto per Ricci, Tonali, Fagioli e compagnia azzurra. Ma si era visto anche all’Europeo:Se l’Italia avesse la stessa abbondanza anche in altri ruoli… Il rimpianto resta in sospeso, perché le vittorie su Francia e Israele non consegnano alla Nazionale nuovi eroi, non esageriamo. Ma giocatori validissimi, sì. Tonali e Ricci sono facili da menzionare.. Kean è un attaccante in crescita di stima generale e autostima personale.. Eppure era la obbligata terza scelta nella Juve del pagatissimo Vlahovic. Come del resto Frattesi è la quarta/quinta scelta del centrocampo interista. Due segni del destino.