Sentenza di separazione: fra Icardi e Wanda Nara è finita e l'ex Inter si sfoga sui social

Getty Images

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati a Milano e in questi giorni i due si sono dovuti trovare uno di fronte all'altra in tribunale per porre ufficialmente fine al loro matrimonio. E in queste ore è arrivata la sentenza tanto attesa dall'ex attaccante dell'Inter e oggi al Galatasaray che, ha ottenuto la separazione ufficiale che porterà poi al divorzio.La sentenza di separazione, riporta il Corriere della Sera, è stata pronunciata nel pomeriggio di martedì 18 marzo presso il Tribunale di Milano. Una sentenza arrivata soltanto una settimana dopo la prima udienza tenutasi martedì 11 in aula e a cui la showgirl argentina non si era presentata chiedendo il rinvio per stare vicina alle figlie in Argentina.

Il giudice Cattaneo ha invece accolto la richiesta di Icardi, assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano. Il prossimo step sarà l'udienza fissata fra il 27 e il 28 maggio quando si affronteranno gli aspetti di natura patrimoniale ovvero la suddivisione dei beni mobili ed immobili e il più importante assegno di mantenimento. Solo più avanti la questione sfocierà nella sentenza di divorzio.L'episodio ha dato anche il là Icardi per sbottare sui social con uno sfogo senza freni: "Sembrano spariti, oppure non sanno come ribaltare le bugie dette soltanto una settimana fa. [...] Ora è tutto ufficiale, con una sentenza in mano. Ho deciso di aspettare qualche giorno in silenzio, per smascherare i mitomani. Del resto, l’avevo anticipato qualche settimana fa: "Il circo va avanti finché c’è chi applaude i pagliacci". Bene, diversi pagliacci sono già caduti lungo la strada e la verità sta finalmente venendo a galla. Io lotterò fino all’ultimo per togliere la maschera a tutti coloro che sono complici e che stanno facendo del male alle mie figlie. (Poi rivolto alle figlie) Mentre gli altri continuano a inventare bugie e a manipolare, noi continuiamo a non poter godere dei nostri momenti, senza abbracci, senza baci, senza stare con il proprio “Papuchi”. Non manca molto, mie principesse, e tutto andrà al suo posto. Vi amo e mi mancate"