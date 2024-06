Serbia-Inghilterra: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Finalista agli ultimi Europei e indicata da molti come una delle principali favorite per la vittoria di questa edizione,, a Gelsenkirchen si affrontano le due formazioni che sulla carta dovrebbero contendersi la vittoria del raggruppamento: da una parte gli inglesi, forti di un organico completo e competitivo in ogni reparto, dall'altra la nazionale guidata da Dragan Stojkovic, che punta molte delle sue fiches sul proprio centravanti e si affida anche all'estro e all'estemporaneità dell'intramontabile Tadic e dell'ex Lazio Milinkovic-Savic.Partita: Serbia-InghilterraData: 16 giugno 2024Orario: 21.00Canale TV: Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)Streaming: Sky Go, NOW TV, Rai PlayDOVE VEDERE SPAGNA-CROAZIA - La sfida fra Serbia e Inghilterra sarà visibile sia sui canali Rai, in chiaro, che su Sky Sport. Il canale di riferimento sulla tv di Stato sarà Rai 1 mentre sull’emittente satellitare andrà in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251).Su Sky, la telecronaca del match sarà a cura di Massimo Marianella, col commento tecnico di Luca Marchegiani.Per quanto riguarda la Rai, invece, toccherà alla voce di Dario Di Gennaro, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.(3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Babic; Zivkovic, Lukic, Mihajlovic, Kostic; Sergej Milinkovic-Savic, Tadic; Vlahovic.(4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Gallagher, Bellingham; Saka, Kane, Foden.