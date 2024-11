Serginho: "Milan, instabilità inevitabile. Leao? Vedrete a maggio quante partite avrà fatto vincere"

, ex esterno sinistro brasiliano del Milan, che ha vestito la maglia del club di Via Aldo Rossi dal 1999 al 2008, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi."Hanno cambiato allenatore, calciatori e sistema di gioco: era inevitabile una certa instabilità. Ci vuole tempo sia ai giocatori per assimilare i concetti del nuovo tecnico sia a Fonseca per conoscere la rosa. In tre mesi non è possibile sistemare tutti i problemi che c’erano lo scorso anno"."Rafa è il più forte del Milan, quello che fa la differenza. Non capisco chi non ha pazienza: vedrete a maggio quante partite ci avrà fatto vincere. Non saranno poche... Bisogna togliergli un po’ di pressione".

"Vale lo stesso discorso fatto per Leao: cosa si aspetta la gente da un terzino sinistro? Cinquanta assist e dieci gol in una stagione? È reduce da quattro annate super e può starci che dopo l’Europeo non abbia iniziato al massimo".FAVORITA PER LO SCUDETTO - "L’Inter subisce qualche gol in più dello scorso anno, ma ha dimostrato il suo valore ed è un pelo in vantaggio rispetto alle altre. Con Conte anche il Napoli però è da temere".