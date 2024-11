(classe 2001 ex Genoa, Monaco, Milan e Torino) ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "In questi ultimi anni avevo: una per la pubalgia, una all'adduttore sinistro., ero in un momento di crescita.

Al Milan ho comunque portato avanti il mio percorso di formazione: ero nello spogliatoio con Ibrahimovic e Giroud, ho imparato tanto su come allenarmi in modo professionale. Ho una cartella piena di insegnamenti e di esperienze.- "Ho visto la sua gara da titolare col Cagliari, è un giocatore di grande prospettiva, ha qualità.

, dove ho iniziato a 8 anni. Quando arrivai allo stadio col pullman avevo le farfalle nello stomaco. Poi in campo si dimentica tutto. Le 48 ore successive ero euforico, ma le persone giuste accanto a me mi tenevano con i piedi per terra. Mio padre, mia madre.Ero nuovo in quel mondo: Raffaele mi diceva come comportarmi, mi dava dei consigli anche in campo. È stato fondamentale per me".Nessuno si aspettava questa partenza da parte nostra. La strada è lunga, ma i risultati che stanno arrivando sono di tutti. Il nostro è uno spogliatoio competitivo, sano".

Gyokeres. Mi ha fatto sorridere e ci siamo detti: il primo che segna, esulta così".Due che stanno facendo benissimo. Tengono palla, fanno il lavoro sporco, lottano, danno profondità e poi sono cinici sotto porta".