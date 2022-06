Si svolge oggi a partire dalle 12 il sorteggio dell'intero calendario della Serie A stagione 2022-2023. Le 20 squadre partecipanti attendono gli accoppiamenti che seguiranno queste linee guida:- una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;- in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.Il campionato inizierà il weekend del 13-14 agosto 2022 e terminerà il 3-4 giugno 2023. Sono previsti inoltre quattro turni infrasettimanali: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023. Due le soste brevi per gli impegni delle Nazionali: dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023. Senza dimenticare lo stop di circa 52 giorni a causa del Mondiale di Qatar 2022, in programma dal 18 novembre al 21 dicembre: di conseguenza, dal 13 novembre 2022 al 3 gennaio 2023 non si disputeranno partite di Serie A.Di seguito vi proponiamo in diretta, via via che vengono sorteggiati, tutti gli accoppiamenti che ci aspettano: