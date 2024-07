AFP via Getty Images

Serie A 2024/25, le date ufficiali: quando inizia, orari, soste, turni infrasettimanali, quando finisce

Redazione CM

9 minuti fa

La Serie A 2023/24 è andata in archivio, ora è tutto pronto per il via della stagione 2024/25.



Tutti a caccia dell'Inter, che nell'ultimo campionato ha conquistato il 20esimo Scudetto della sua storia, quello della seconda stella. Via Frosinone, Sassuolo e Salernitana, retrocesse in Serie B, tornano nel massimo campionato Parma, Como e ultimo Venezia, dopo aver vinto i playoff. E tutto avrà poco dopo la seconda metà di agosto.



Di seguito tutte le informazioni sul prossimo campionato di Serie A: date, soste, turni infrasettimanali e orari di gara.