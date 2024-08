Serie A, -6: la griglia di partenza per la lotta di metà classifica

MONZA

Estate di cambiamenti in casa Monza. Cambiamenti che, però, non dovrebbero intaccare la rincorsa del club brianzolo per un posto appena al di fuori della zona Europa. Il cambio di allenatore e la scelta di puntare su un tecnico come Alessandro Nesta potrà rappresentare un limite iniziale, ma una volta ingranate le marcie, è inevitabile pensare che un club con una struttura solida come il Monza possa giocarsi le proprie carte per concludere un altro campionato subito al di fuori delle posizioni che assegnano i posti per l'Europa. Le perdite di Colpani e Di Gregorio, due grandi protagonisti della scorsa stagione, non sono da sottovalutare, ma occhio al giovane attaccante Omari Forson, arrivato dal Manchester United. Anche un Sensi in una buona condizione fisica, potrà essere la carta in più di mister Alessandro Nesta.