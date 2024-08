Serie A, -6: la griglia di partenza per la lotta Scudetto

MILAN

Un mercato di consolidamento, non ancora terminato, per colmare le lacune evidenziate dall’ultima stagione agli ordini di Pioli. E i top player sono ancora tutti a Milanello. E’ arrivato un nuovo difensore centrale (Pavlovic), finalmente uno di piede sinistro, al posto di Kjaer. Non è stato possibile raggiungere un giocatore promettente e che avrebbe permesso di risolvere il problema centravanti per più anni come Zirkzee, ma per rimpiazzare un pezzo da novanta come Giroud si è giunti ad una soluzione di alto livello come il fresco campione d’Europa Morata. Si è infortunato gravemente Florenzi e immediatamente si è corso ai ripari chiudendo per Emerson Royal, in cerca di rilancio dopo gli alti e bassi al Tottenham. Mancano ancora un centrocampista difensivo da piazzare davanti alla difesa e un centravanti di scorta che offra maggiori garanzie del troppo incostante Jovic. Ma la sensazione è che, con l’arrivo in panchina di Fonseca, si lavori soprattutto sul rilancio di quei giocatori non pienamente espressi nell’ultima stagione: Reijnders, Loftus-Cheek e Chukwueze, per fare degli esempi, ma agli stessi Leao e Pulisic si prova a chiedere un ruolo da veri trascinatori.