Getty Images

Dopo il secondo pareggio consecutivo in casa in Champions League, entrambi per 0-0 contro Arsenal e Celtic, l'si rituffa nel campionato che la vede opposta nella nona giornata alal Gewiss Stadium. Gli uomini di Gasperini, fin qui trascinati da Retegui autore di 8 gol nelle prime 8 gare di questa Serie A, devono approfittare di un momento non brillantissimo del Verona, sconfitto in casa dal Monza con un sonoro 0-3 nell'ultima uscita.Il turnover, paradossalmente, non lo fa la Dea ma il Verona, che nell'infrasettimanale è atteso a Lecce per uno scontro diretto:, dando spazio a quelle che ultimamente sono state seconde linee. Spazio quindi a Sarr supportato da Livramento e Kastanos. Per l'Atalanta, in campo i giocatori fin qui più utilizzati, nessuno escluso. Dalla panchina Samardzic, Zaniolo e Bellanova.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Atalanta-Verona in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.: Montipò; Magnani, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua; Serdar, Belahyane, Bradaric; Livramento, Kastanos; Sarr. All. Zanetti.