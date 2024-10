Getty Images

Il derby emiliano traanima il pomeriggio della domenica della settima giornata di Serie A: i rossoblù di Santiago Castro, 3 gol nelle ultime 3 partite di campionato, ospita il Parma dopo la sconfitta con bella figura ad Anfield contro il Liverpool. Per il Parma, frizzante in attacco ma permeabile in difesa, tutto su Dennis Man e l'attacco che fa perno su Bonny.

Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.: Suzuki; Coulibaly, Osorio, Balogh, Valeri; Sohm, Bernabé; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.