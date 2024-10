Quanto vale Beukema per il Bologna

Getty Images

Il lungo infortunio dipuò spingere la Juventus ad andare sul mercato a gennaio per trovare un nuovo difensore: il brasiliano rimarrà fuori fino alla fine della stagione a causa di una. L'idea della società è quella di non pescare nessuno svincolato dalla lista gratuita, ma alla riapertura del mercato trasferimenti possono muoversi in entrata.- Secondo le prime indiscrezioni, una delle idee del ds Giuntoli è Sam Beukema, centrale olandese classe '98 che ha lavorato con Thiago Motta a Bologna. Ha le caratteristiche giuste per sostituire Bremer, ha un profilo che corrisponde al giocatore che stanno cercando i bianconeri e non ha una valutazione eccessiva:(magari aggiungendo qualche contropartita).

- Per la Juventus è un'idea in vista del mercato di gennaio, ma su Beukema ci sono anche gli occhi di club stranieri: in particolare, alcune società della Premier League l'hanno inserito nella lista degli obiettivi e sono già venuti anche in Italia per vederlo dal vivo., il Bologna si sfrega le mani in attesa di eventuali offerte, a gennaio o in estate. Dalla Juve o dall'estero.