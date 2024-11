AFP via Getty Images

Laprosegue con la sfida delle 18: all'Unipol Domus si giocaI rossoneri di Paulo Fonseca, 17 punti con una partita in meno per il rinvio della gara di Bologna, vogliono cavalcare l'entusiasmo generato dalla vittoria di Monza e soprattutto dal successo in casa del Real Madrid in Champions League e trovare punti per rilanciarsi nella lotta europea in campionato. In una serata storica: per l'assenza di Alvaro Morata, c'è la prima da titolare diIn difficoltà invece i rossoblù di Davide Nicola, reduci da tre sconfitte consecutive contro Udinese, Bologna e Lazio e in piena lotta retrocessione con soli 9 punti conquistati finora.

: Sherri; Zappa, Luperto, Palomino, Augello; Marin, Makoumbou; Luvumbo, Viola, Zortea; Piccoli.. Nicola: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda.. Fonseca