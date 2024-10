AFP via Getty Images

Serie A, Casini: "Format Supercoppa non è scolpito nella pietra"

10 minuti fa



Lorenzo Casini, presidente Lega Serie A, parla ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Il format a quattro per la Supercoppa italiana non è scolpito nella pietra, viene deciso di anno in anno e volta per volta".



"Il pro del format a quattro è sia economico che una opportunità di promozione e di farsi vedere all'estero da parte delle squadre. La presenza dei tifosi? Stiamo lavorando per facilitare la loro presenza".



Poi Casini risponde così alla domanda sull'insolito orario del derby d'Italia: "Inter-Juventus alle 18? Rispetto all'orario la questione dei mercati esteri ha inciso. Quello su cui vogliamo migliorare è l'anticipo della comunicazione degli orari in modo da permettere di programmare tutto meglio".