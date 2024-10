Milan, strategia chiara per il colpo a centrocampo: Chukwuemeka il jolly, Ricci il sogno. E a gennaio pronti due nomi per Moncada

I mesi di ottobre e novembre sono sempre utili per seguire i diversi obiettivi in Italia e all’estero, dicembre diventa il mese dove si aprono le trattative. Gli scout rossoneri sono stati protagonisti di diverse missioni in questo fine settimana con diversi profili monitorati è ancora top secret. Il focus, però, è noto ai più: il Milan andrà alla ricerca sopratutto di un centrocampista.Cardoso, nazionale americano classe 2001, è stato uno dei grandi protagonisti del sorprendete successo del Real Betis ai danni dell’Atletico Madrid.( lo stesso di Emerson Royal) e il forte gradimento del calciatore rappresentano sicuramente due alleati. Gourna-Douath, mediano classe 2003 francese in forza al Salisburgo, è un altro profilo seguito.

- Esiste poi una traccia che non è prioritaria per caratteristiche ma che può diventare attuale se dovessero uscire uno o più giocatori non formati in Italia.C’è un nome che intriga parecchio il Milan in vista della prossima stagione: Samuele Ricci. Il gioiello del Torino e della nazionale azzurra sta crescendo partita dopo partita ed è pronto per il grande salto. Cairo non intende cederlo a gennaio ma solo la prossima estate, il Milan si iscriverà alla corsa.