Serie A, classifiche a confronto: solo 6 squadre meglio dell'anno scorso, i record opposti di Inter e Napoli

G.M.

Mancano 10 giornate al termine della Serie A 2023-24 e per le squadre del massimo campionato è già tempo di un primo bilancio, in attesa dei responsi definitivi. Un criterio di valutazione, per osservare e definire il valore della stagione di una determinata squadra, è quello del confronto con la classifica della stagione precedente. Al netto del fatto che, fra una stagione e l'altra, la media generale dei punti in un campionato possa avere un andamento diverso rispetto all'anno precedente, il confronto diretto, squadra per squadra, rispetto ai punti fatti nell'annata precedente, è sempre un dato interessante.



Prima di proporvi la classifica di Serie A sulla differenza punti delle 17 squadre presenti sia nel 2022-23 che nel 2023-24, vi anticipiamo un dato interessante: solo sei squadre hanno migliorato il loro rendimento in termini di punti fatti rispetto alla stagione precedente, mentre 14 squadre hanno peggiorato il numero di punti fatto nel confronto fra 2022-23 e 2023-24, al traguardo della 28esima giornata.



L'altro dato interessante riguarda il fatto che le due squadre con la differenza più alta sono quella che ha vinto lo scudetto nella stagione 2022-23, il Napoli, e quella che, con 16 punti di vantaggio sulla seconda a 10 giornate dal termine, si appresta a vincere lo scudetto in questa stagione, l'Inter.



E le altre? Chi ha migliorato o peggiorato il bottino dei punti fatti alla 28esima giornata? E di quanto?



