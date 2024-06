AFP via Getty Images

Come sono andati quindi gli ascolti nel 2023/24? E quali club hanno fatto registrare i maggiori risultati? Ecco i dati, squadra per squadra, nella gallery che segue.

Finita la, è tempo di fare i primi bilanci, anche dal punto di vista televisivo. Le partite sono andate in onda tra(10 gare a giornata, di cui 7 in esclusiva) e(3 a ogni turno in co-esclusiva) - accoppiata confermata anche per le- e hanno fatto registrare numeri simili a quelli della passata stagione. A bocce ferme,Sono statiche hanno seguito la Serie A: di questi,, mentre. Sul podio presenti, mentre devono accontentarsi delle piazze d'onore club come