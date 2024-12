Como-Lecce LIVE, le formazioni ufficiali: la scelta fra Belotti e Cutrone. Dorgu terzino destro

Getty Images

La prima delle due gare che chiudono la diciottesima giornata di Serie A, l'ultima dell'anno 2024, è quella traal Sinigaglia. I padroni di casa allenati da Cesc Fabregas hanno raccolto 3 punti tra Roma e Inter battendo i giallorossi e rilanciandosi in classifica, mentre il Lecce di Marco Giampaolo ha ceduto nel finale alla Lazio ma prima ha vinto un importante scontro salvezza con il Monza al Via del Mare. Una sola la lunghezza tra le due squadre in classifica in favore dei salentini, 16 a 15: la partita odierna ha un'importanza notevole per entrambe le formazioni.

IL TABELLINO: Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Fadera, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas: Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo: Piccinini.