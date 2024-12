Dele Alli si svincola dall'Everton ed è libero a zero: il Como lo aspetta

Getty Images

"Tutti all'Everton ti augurano il meglio per il futuro". Con questo messaggio i Toffees hanno salutato, svincolato e disponibile a parametro zero. Il classe '96 però di stare fermo proprio non ne vuole sapere, e: in attesa di iniziare un nuovo progetto, il giorno di Santo Stefano inizierà ad allenarsi con i biancoblù e l'indizio è arrivato dalla sua presenza sulle tribune del Sinigaglia nell'ultima partita di campionato vinta contro la Roma.- Fermo da febbraio 2023 quando ha smesso di giocare con il Besiktas, Alli lavorerà in Italia con l'obiettivo di ritrovare la condizione e tornare al 100%.. Non è escluso che per l'ex Tottenham si possano fare avanti altri club, in Italia o all'estero. Non essendo sotto contratto con nessun club, ha tempo fino a fine marzo per trovare una nuova squadra.

Good luck, @dele_official. Everyone at Everton wishes you all the best for the future. pic.twitter.com/G8YFL8Xx8Q — Everton (@Everton) December 20, 2024

- Dopo la partita contro la Roma, vinta 2-0 grazie al primo gol in Serie A di Gabrielloni e una rete di Nico Paz nei minuti finali, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha commentato così l'arrivo imminente di Alli: "Non voglio parlare della presenza di Dele Alli in tribuna oggi, ma l'ho conosciuto ieri e dopo Natale potrebbe iniziare ad allenarsi con noi per riprendere un po' la forma. Niente di più...".